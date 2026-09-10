Don du sang — Lycee Clemenceau – Salle Chapelle, Nantes Lycee Clemenceau – Salle Chapelle Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-17 09:00 – 13:00

Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- matin : 9h – 13h Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

Lycee Clemenceau – Salle Chapelle Nantes 44000

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/



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