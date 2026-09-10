Don du sang — NANTES ERDRE – Salle festive, Nantes NANTES ERDRE – Salle festive Nantes
vendredi 2 octobre 2026 · NANTES ERDRE - Salle festive · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 16:00 – 19:00
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant
Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- après-midi : 16h – 19h Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.
NANTES ERDRE – Salle festive Nantes 44300
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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