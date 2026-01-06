Don du sang salle des fêtes Raucoules

Raucoules

Don du sang

salle des fêtes le bourg Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Venez participer au don du sang! Un acte généreux qui sauve des vies. RDV à la salle des fêtes de 9h à 12h et de 15h30 à 19h

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salle des fêtes le bourg Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Come and take part in blood donation! A generous act that saves lives. Meet at the village hall from 9am to 12pm and from 3.30pm to 7pm

L’événement Don du sang Raucoules a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme