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Don du sang — Salle Festive Nantes Nord, Nantes Salle festive Nantes Nord Nantes

vendredi 16 octobre 2026 · Salle festive Nantes Nord · Nantes

Don du sang — Salle Festive Nantes Nord, Nantes Salle festive Nantes Nord Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Salle festive Nantes Nord
Adresse
73 Avenue du Bout des Landes 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 15:30 – 19:00
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant 

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- après-midi : 15h30 – 19h Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

Salle festive Nantes Nord Nantes 44300
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


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