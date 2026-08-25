Don du sang — Salle Jean Gauvrit, Carquefou Salle Jean Gauvrit Carquefou
samedi 10 octobre 2026 · Salle Jean Gauvrit · Carquefou
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 08:00 – 12:00
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant
Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- matin : 8h – 12h Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.
Salle Jean Gauvrit Carquefou 44470
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Afficher la carte du lieu Salle Jean Gauvrit et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Carquefou (Loire-Atlantique)
- Les Fo’Plafonds | Humour musical Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 19 septembre 2026
- Les Fo’Plafonds | Humour musical, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou 19 septembre 2026
- Balade Photos 2026 Manoir des Renaudières Carquefou 20 septembre 2026
- Visite libre des extérieurs, Chateau de L’Epinay, Carquefou 20 septembre 2026
- Journée du Patrimoine – Gratuit – Navigation à la voile – Durée 1 heure, Port Jean – Carquefou, Carquefou 20 septembre 2026