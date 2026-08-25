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Don du sang — Salle Jean Gauvrit, Carquefou Salle Jean Gauvrit Carquefou

samedi 10 octobre 2026 · Salle Jean Gauvrit · Carquefou

Don du sang — Salle Jean Gauvrit, Carquefou Salle Jean Gauvrit Carquefou

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
08:00
Lieu
Salle Jean Gauvrit
Adresse
Rue du Petit Breton 44470 Carquefou
Ville
44470 Carquefou
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 08:00 – 12:00
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant 

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- matin : 8h – 12h Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

Salle Jean Gauvrit Carquefou 44470
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


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