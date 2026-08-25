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Don du sang — Salle Jean Gauvrit, Carquefou, Salle Jean Gauvrit, Carquefou

samedi 10 octobre 2026 · Salle Jean Gauvrit · Carquefou

Don du sang — Salle Jean Gauvrit, Carquefou, Salle Jean Gauvrit, Carquefou

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Salle Jean Gauvrit
Adresse
Rue du Petit Breton 44470 Carquefou
Ville
44470 Carquefou
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Don du sang — Salle Jean Gauvrit, Carquefou Samedi 10 octobre, 08h00 Salle Jean Gauvrit Loire-Atlantique

Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS).

Horaires d’ouverture

  • matin : 8h – 12h

Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place.

Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

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Collecte de don du sang de l’Établissement français du sang (EFS). don du sang collecte de sang

Établissement français du sang

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