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Don du sang — ST JOSEPH DE PORTERIE – Maison des Associations, Nantes ST JOSEPH DE PORTERIE – Maison des Associations Nantes

jeudi 22 octobre 2026 · ST JOSEPH DE PORTERIE - Maison des Associations · Nantes

Don du sang — ST JOSEPH DE PORTERIE – Maison des Associations, Nantes ST JOSEPH DE PORTERIE – Maison des Associations Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
09:30
Lieu
ST JOSEPH DE PORTERIE - Maison des Associations
Adresse
478 Route de Saint-Joseph 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 09:30 – 13:00
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant 

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- matin : 9h30 – 13h Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

ST JOSEPH DE PORTERIE – Maison des Associations Nantes 44300
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


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