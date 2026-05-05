DON JUAN … ENFIN PRESQUE THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse

Toulouse

DON JUAN … ENFIN PRESQUE

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20.8 – 20.8 – EUR

20.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-30 21:15:00

Date(s) :

2026-05-28

Don Juan… enfin presque revisite l’opéra Don Giovanni de Mozart sous un angle inattendu !

Trois femmes qui ont croisé la route du célèbre séducteur. Donna Anna, dévorée par le désir de venger son père, Donna Elvira, épouse trahie mais toujours éprise, et Zerlina, jeune fiancée séduite puis bouleversée, prennent enfin la parole.

Les SoutienGorges transforment cet opéra tragique en un cabaret lyrico-comique mêlant théâtre, danse et arrangements musicaux de Mozart à Billie Eilish, en passant par Chicago et Nougaro, laissez-vous porter dans ce joyeux grand écart musical.

Dans ce spectacle, porté par quatre artistes femmes, le quatrième mur tombe, le public devient complice, et l’histoire se vit au présent, entre confidences, éclats de rire et frissons. 20.8 .

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 16 24 59

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English :

Don Juan? almost, revisits Mozart’s opera Don Giovanni from an unexpected angle!

L’événement DON JUAN … ENFIN PRESQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE