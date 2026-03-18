SALON DES ÉDITIONS D’ART EN OCCITANIE MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS Toulouse

SALON DES ÉDITIONS D’ART EN OCCITANIE

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Deux journées pour découvrir, la richesse et la diversité de la création contemporaine en Occitanie, le tout sur papier.

Pour cette troisième édition, le Salon des éditions d’art en Occitanie initié et porté par air de Midi, réseau art contemporain en Occitanie, en partenariat avec le festival Le Nouveau Printemps et l’Espace Culture de l’Universté Toulouse Capitole, rassemble une quarantaine d’exposants artistes-auteurs, centres d’art contemporain, maisons d’édition, musées, artist run spaces, écoles d’art, collectifs, associations pour présenter pour présenter et vendre une multitude d’éditions d’art : livres d’artiste, revues, fanzines, catalogues, essais critiques, ouvrages de recherche, ouvrages rares et livres objets à tous les prix.

Deux journées pour découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine en Occitanie, le tout sur papier. .

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie contact@airdemidi.org

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English :

Two days to discover the richness and diversity of contemporary creation in Occitania, all on paper.

L’événement SALON DES ÉDITIONS D’ART EN OCCITANIE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE