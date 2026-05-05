LE ROUGE CABARET DES ANGES THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

Toulouse

LE ROUGE CABARET DES ANGES

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 21:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-28

La compagnie Rouges les Anges fête ses 30 ans !

Au programme carte rouge aux anges ! Des chansons (reprises ou originales) de courtes saynètes marionnettiques, des textes poétiques décalés, effeuillages…, des extraits des spectacles de la compagnie, des inventions collectives et des surprises…

Le tout est orchestré d’une main de maîtresse par Madame Loyale, accompagnée d’un piano, d’un accordéon, d’un violoncelle et d’une clarinette basse. Attendez-vous à des surprises dans un théâtre aux multiples entrées !

Ensemble, comédiennes, marionnettistes, chanteurs, musicien.nes et plasticiennes vous préparent une grande fête qui parle de nos engagements, de nos révoltes, de ce qui est rouge, de ce qui ne devrait pas l’être… ou de ce qui nous fait rougir !

Une première partie est proposée dès 19h. 7 .

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Rouges les Anges company celebrates its 30th anniversary!

L’événement LE ROUGE CABARET DES ANGES Toulouse a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE