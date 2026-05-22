FESTIVAL DU BIEN MANGER GRAND-ROND Toulouse

Toulouse

FESTIVAL DU BIEN MANGER

GRAND-ROND Boulingrin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Le Grand-Rond accueille la 4e édition du Festival du Bien Manger ! 3 jours de festivités gourmandes autour de la gastronomie et de l’agriculture dans un cadre bucolique.

Bien Manger c’est choisir des produits de qualité, soutenir la production locale, équilibrer son alimentation mais aussi se régaler dans une ambiance festive et en bonne compagnie.

Une fois encore, le Festival du Bien-Manger vous fait découvrir la richesse gastronomique et agricole de notre terroir. Entre produits et savoir-faire locaux, convivialité et partage, la Ville Rose s’improvise lieu de rencontre entre producteurs, artisans et consommateurs marché de producteurs, restauration fermière, dégustations et découverte de produits régionaux, ateliers et animations culinaires, bandas, mini-ferme pédagogique… Venez profitez tout le week-end d’une ambiance festive et estivale !

Retrouvez la programmation complète sur le site de la mairie de Toulouse. .

GRAND-ROND Boulingrin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 29 22

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English :

Le Grand-Rond hosts the 4th edition of the Festival du Bien Manger! 3 days of gastronomic and agricultural festivities in a bucolic setting.

L’événement FESTIVAL DU BIEN MANGER Toulouse a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE