Don Juan, Variation pour un acteur, théâtre de la rousselle, Bordeaux

Don Juan, Variation pour un acteur 27 mai et 6 juin théâtre de la rousselle Gironde

Tarif plein 12€ / Tarif Réduit 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T20:30:00+02:00 – 2026-05-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Théâtre conté

Public: Tout public à partir de 13 ans

Durée : 90 minutes

Jeu : Benjamin George

Mise en scène :Benedikte Marie Peres

Direction d’acteur : Luc Faugère

Le théâtre dans le théâtre par la performance d’un acteur-conteur. Il joue tout : Les personnages, les objets, les atmosphères… En en explorant toujours l’authenticité. Dans ce spectacle, toute ressemblance avec l’imaginaire ne serait que pure réalité!

Mois après mois, un acteur, Benjamin George, un directeur d’acteur, Luc Faugère, et un metteur en scène, B. Marie Peres ont décrypté gestes, appuis des acteurs, imaginaires et réalités des personnages de « Dom Juan ». Le texte est fidèle à Molière.Il y a le récit épique, le rire, la tristesse, les violences, les douceurs, les mots, les silences, les suspensions, les danses, tout ce qui fait la réalité en scène et en direct.Il interroge ainsi la modernité d’un classique de la littérature théâtrale. Le texte est fidèle à Molière, lui-même écrivant sur la légende du « Festin de pierre ».

Un acteur… Des Personnages… Des mots pour le dire !

théâtre de la rousselle 77 rue de la rousselle 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0615064693 https://www.larousselle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/enchantier-theatre/evenements/enchantier-theatre-a-la-rousselle »}] Petit théâtre intimiste en plein coeur de Bordeaux.

La performance d’un acteur-conteur qui joue tout. Les personnages, les décors, les objets…. Moliere Dom Juan

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