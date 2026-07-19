Don Pasquale Rouen
mardi 10 novembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Don Pasquale
Place des Arts Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:00:00
fin : 2026-11-10 22:30:00
Date(s) :
2026-11-10 2026-11-12 2026-11-14
Durée 2h30, entracte inclus
En italien surtitré en français
Dans ce petit bijou de drôlerie orné d’airs brillants et de cabalettes virtuoses, Don Pasquale, campé par un Alexandre Duhamel qui fait son retour à Rouen après un Vaisseau Fantôme mémorable, est le dindon de la farce.
Son âge, ses désirs et son caractère sont l’objet de toutes les moqueries, pendant que sa fortune et son pouvoir attirent, au contraire, toutes les convoitises. Dans cette mise en scène délicieusement sucrée, le vieil homme prend l’allure d’un magnat de la finance, trônant au sommet de son building mégalomaniaque, tandis que la jeune Norina, femme de ménage ambitieuse, poursuit ses rêves américains avec malice. À la baguette, un chef fin connaisseur du répertoire lyrique italien et du bel canto saura rendre toute la fougue et le panache que la musique de Donizetti appelle.
Coproduction Opéra National de Lorraine, Opéra Orchestre Normandie Rouen, Opéra Nice Côte d’Azur
– Rencontre et répétition ouverte, jeudi 5 nov. 17h30
– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle
– Gilets vibrants, jeudi 12 nov. 20h .
Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
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English : Don Pasquale
L’événement Don Pasquale Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité
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