Don Quichotte Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Belfort

Don Quichotte

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Don Quichotte revisité par deux fous !

Du livre à la scène, Don Quichotte et Sancho Panza se déplient et prennent corps de chaise et d’objets pour revivre les aventures du célèbre roman de Miguel de Cervantes.

Un duo d’acteurs/manipulateurs nous transporte sur les routes de la Manche à la redécouverte des aventures burlesques et poétiques de Don Quichotte et Sancho Panza.

Entre rire et tendresse, ils nous font entendre les mots de Miguel de Cervantes et jouent l’indéfectible duo de l’idéalisme extravagant et de la complice sagesse.

Un spectacle aux trouvailles épiques porté par la savoureuse complicité des deux acteurs. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Don Quichotte

L’événement Don Quichotte Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)