DONJON DE BAZOGES-EN-PAREDS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

12 Cour du Chateau Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Artisanat, fouaces, musique médiévale, … un week-end enchanté au donjon !

Tour le weekend de 11h à 12h30 et 15h à 18h30 fabrication et vente de fouaces dans le fournil par Au Cœur du Bocage

Tout le weekend animations par la Fée Morgane

Dimanche 20 de 10h30 à 18h marché artisanal dans la cour du donjon .

12 Cour du Chateau Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Crafts, fouaces, medieval music? an enchanted weekend in the dungeon!

L’événement DONJON DE BAZOGES-EN-PAREDS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin