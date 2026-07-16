Donne des couleurs à ton quartier de la Confluence à Lyon (oeuvre participative et artistique), Maison de la confluence, Lyon

Informations pratiques

Donne des couleurs à ton quartier de la Confluence à Lyon (oeuvre participative et artistique) Samedi 19 septembre, 13h00 Maison de la confluence Métropole de Lyon

Prévoir des habits et des chaussures qui ne craignent pas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous vivez, travaillez, étudiez… à la Confluence à Lyon ou vous avez tout simplement envie de participer à la création d’une oeuvre ubaine unique visant à transformer une halle industrielle, témoin du passé du site, en un espace coloré à l’image du quartier et de ses habitant·e·s.

Rendez-vous le 19 septembre entre 13h et 18h pour contribuer à la réalisation d’une oeuvre artistique et participative et pour participer à une fête de quartier placé sous le signe de l’art, de la convivialité et de l’inclusion.

Atelier gratuit ouvert à toutes et tous organisé par la SPL Lyon Confluence et le Zibou Lab et animé par l’artiste M.Morice.

Réservation conseillée en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/le-zibou-lab/evenements/16-09-realisation-oeuvre-participative

Maison de la confluence 73 rue Smith, 69002 Lyon Lyon 69002 Confluence Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://lyon-confluence.fr [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-zibou-lab/evenements/16-09-realisation-oeuvre-participative »}] La Maison de la Confluence est le lieu pour tout savoir sur le quartier de la Confluence et le projet urbain Lyon Confluence. Ouverture les mercredis et vendredis après-midi.

Accés : Tram T1/T2 Hôtel de Région – Montrochet.

Vous vivez, travaillez, étudiez… à la Confluence à Lyon ou vous avez tout simplement envie de participer à la création d’une oeuvre ubaine unique visant à transformer une halle industrielle, témoin…

© SPL Lyon Confluence / M.Morice