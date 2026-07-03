Donner à voir. 10 000 photographies dans les collections du CRP/, CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines

Informations pratiques

Donner à voir. 10 000 photographies dans les collections du CRP/ 25 septembre – 31 décembre 2027 CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-25T12:30:00+02:00 – 2027-09-25T18:00:00+02:00

Fin : 2027-12-31T13:00:00+01:00 – 2027-12-31T17:00:00+01:00

Le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France célèbre la photographie en ouvrant grand ses collections ! Avec la mise en ligne de l’intégralité de ses fonds photographiques, le CRP/ donnera un accès gratuit et illimité à près de 10 000 items. Commandes de territoire, icônes, concours régionaux, témoignages historiques, photographies documentaires, plastiques ou expérimentales, c’est toute l’histoire du centre d’art qui se lira à travers cette collection exceptionnelle constituée depuis l’origine de ce lieu né en 1982. Dans une exposition inédite, conçue pour l’occasion autour de l’outil de consultation que l’on pourra découvrir in situ, le CRP/ donnera à voir une sélection d’œuvres originales, reflet de plus de quarante ans d’engagement en faveur de la photographie sur le territoire et au-delà. Ce sont des auteurs internationaux, des écritures photographiques d’une grande variété, des courants et des générations multiples qui seront exposés pour rendre compte de la richesse de ce patrimoine considéré comme l’un des plus précieux en France sur le médium.

Claude Batho, Sibylle Bergemann, Marie-José Burki, Claire Chevrier, John Davies, Detanico / Lain, Marc Garanger, Mario Giacomelli, Bruce Gilden, Paul Graham, Katia Kameli, Isabelle Le Minh, Martin Parr, Marc Pataut, Denis Roche, Zofia Rydet, David Schalliol, Jean-Loup Sieff, Marc Trivier, Sabine Weiss, …

CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Place des Nations, 59282 Douchy-les-Mines, France Douchy-les-Mines 59282 Nord Hauts-de-France 33327435650 https://www.crp.photo [{« link »: « https://www.crp.photo/ »}] Douchy-les-Mines se trouve au centre du triangle routier Paris-Lille–Bruxelles, à 15 km au sud-ouest de Valenciennes. En voiture : 15 min de Valenciennes 40 min de Lille 1h20 de Bruxelles 2h de Paris 4h de Londres Parking disponible «Place des Nations» En transport en commun : En train Gare TGV de Valenciennes : 45 min de Lille 1h40 de Bruxelles 1h50 de Paris 3h de Londres Puis : tram ligne A direction Denain, arrêt Espace Villars + bus 4 direction Collège E. Littré, arrêt Julien Renard (15min)

Le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France célèbre la photographie en ouvrant grand ses collections ! Avec la mise en ligne de l’intégralité de ses fonds le…

Paris, rue Henri Barbusse. Collection du CRP/ © Denis Roche