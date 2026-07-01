Informations pratiques

Huez

Donnons des elles au vélo J-1 / Etape 19 Gap Alpe d’huez

445 Avenue du Rif Nel Huez Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 08:00:00

fin : 2026-07-23 17:45:00

Date(s) :

2026-07-23

Une dizaine de femmes cyclistes réalisent chaque année, depuis 11 ans avec l’association Donnons des elles au vélo , toutes les étapes du Tour de France masculin pour promouvoir le cyclisme féminin.

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445 Avenue du Rif Nel Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 82 87 36 donnonsdesellesauvelo@gmail.com

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English : Donnons des elles au vélo J-1 / Etape 19 Gap Alpe d’huez

For the past 11 years, a group of about ten female cyclists has been completing all the stages of the men’s Tour de France each year in partnership with the organization “Donnons des elles au vélo” to promote women’s cycling.

L’événement Donnons des elles au vélo J-1 / Etape 19 Gap Alpe d’huez Huez a été mis à jour le 2026-07-10 par Alpe d’Huez Tourisme