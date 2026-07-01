Donnons des elles au vélo J-1 / Etape 19 Gap Alpe d’huez Huez
jeudi 23 juillet 2026 · Huez
Informations pratiques
Huez
Donnons des elles au vélo J-1 / Etape 19 Gap Alpe d’huez
445 Avenue du Rif Nel Huez Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 08:00:00
fin : 2026-07-23 17:45:00
Date(s) :
2026-07-23
Une dizaine de femmes cyclistes réalisent chaque année, depuis 11 ans avec l’association Donnons des elles au vélo , toutes les étapes du Tour de France masculin pour promouvoir le cyclisme féminin.
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445 Avenue du Rif Nel Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 82 87 36 donnonsdesellesauvelo@gmail.com
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English : Donnons des elles au vélo J-1 / Etape 19 Gap Alpe d’huez
For the past 11 years, a group of about ten female cyclists has been completing all the stages of the men’s Tour de France each year in partnership with the organization “Donnons des elles au vélo” to promote women’s cycling.
L’événement Donnons des elles au vélo J-1 / Etape 19 Gap Alpe d’huez Huez a été mis à jour le 2026-07-10 par Alpe d’Huez Tourisme
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