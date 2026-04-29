Huez

Tour de France

Huez Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24

L’Alpe d’Huez sera une fois encore au cœur de la légende du cyclisme et s’apprête à vivre deux journées exceptionnelles.

.

Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes info@alpedhuez.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour de France

In the summer of 2026, Alpe d’Huez will once again be at the heart of cycling legend.

Before the big finish in Paris, the riders of the Tour de France 2026 will tackle the 21 mythical bends of the world’s most famous climb.

L’événement Tour de France Huez a été mis à jour le 2026-04-29 par Alpe d’Huez Tourisme