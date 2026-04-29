Tour de France Huez
Tour de France Huez vendredi 24 juillet 2026.
Huez
Tour de France
Huez Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24
L’Alpe d’Huez sera une fois encore au cœur de la légende du cyclisme et s’apprête à vivre deux journées exceptionnelles.
.
Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes info@alpedhuez.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tour de France
In the summer of 2026, Alpe d’Huez will once again be at the heart of cycling legend.
Before the big finish in Paris, the riders of the Tour de France 2026 will tackle the 21 mythical bends of the world’s most famous climb.
L’événement Tour de France Huez a été mis à jour le 2026-04-29 par Alpe d’Huez Tourisme
À voir aussi à Huez (Isère)
- Alpe d’Huzes Huez 1 juin 2026
- L’eau à Brandes : visite guidée en surface de la mine d’argent et médiévale du dauphin (XIIe-XIVe siècles), Site archéologique de Brandes, Huez 12 juin 2026
- Visite guidée en surface de la mine d’argent de Brandes (Moyen Âge, XIIe-XIVe siècles) et de la ressource en eau du site archéologique (par le GEMA), Site archéologique de Brandes, Huez 13 juin 2026
- Marmotte Granfondo Alpes Huez 28 juin 2026
- Pop In The City Alpe d’Huez Agora de l’AgorAlp Huez 4 juillet 2026