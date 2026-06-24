Huez

Tour des 6 vallées de l’Oisans Etape 2

Lac des Bergers Huez Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

La 2ème étape du Tour des 6 Vallées de l’Oisans en trail. Départ d’Auris en Oisans, arrivée à l’Alpe d’Huez pour un total de 11km et 600m de dénivelé.

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Lac des Bergers Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes les2alpestrail@gmail.com

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English : Tour of the 6 Valleys of Oisans Stage 2

The second stage of the Tour des 6 Vallées de l’Oisans trail race. The race starts in Auris-en-Oisans and finishes at Alpe d’Huez, covering a total of 11 km with 600 m of elevation gain.

L’événement Tour des 6 vallées de l’Oisans Etape 2 Huez a été mis à jour le 2026-06-24 par Alpe d’Huez Tourisme