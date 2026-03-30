National Pétanque de l’Alpe d’Huez Route de l’Altiport Huez

National Pétanque de l’Alpe d’Huez Route de l’Altiport Huez vendredi 21 août 2026.

National Pétanque de l’Alpe d’Huez

Route de l’Altiport Parking Bergers Huez Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Tu tires ou tu pointes ?
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Route de l’Altiport Parking Bergers Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes  

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English : National Pétanque of Alpe d’Huez

Do you shoot or point?

L’événement National Pétanque de l’Alpe d’Huez Huez a été mis à jour le 2026-03-27 par Alpe d’Huez Tourisme

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