Tour des 6 vallées de l’Oisans Etape 3 Huez mardi 18 août 2026.

Huez

Tour des 6 vallées de l’Oisans Etape 3

Lac des Bergers Huez Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Quelle étape atypique ! Mise à part la côte de la Sure, il y a très peu de dénivelé positif.

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Lac des Bergers Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes les2alpestrail@gmail.com

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English : Tour of the 6 Valleys of Oisans Stage 3

What an unusual stage! Aside from the Côte de la Sure, there’s very little elevation gain.

L’événement Tour des 6 vallées de l’Oisans Etape 3 Huez a été mis à jour le 2026-06-24 par Alpe d’Huez Tourisme