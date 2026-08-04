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Don’t Zinc Me Down Festival Elektraum et Delta Pach au Rempart LE REMPART Périgueux

vendredi 2 octobre 2026 · LE REMPART · Périgueux

Don’t Zinc Me Down Festival Elektraum et Delta Pach au Rempart LE REMPART Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
LE REMPART
Adresse
2 Rue Condé
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Don’t Zinc Me Down Festival Elektraum et Delta Pach au Rempart

LE REMPART 2 Rue Condé Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02 23:30:00

Date(s) :
2026-10-02

DON’T ZINC ME DOWN   .

LE REMPART 2 Rue Condé Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73  info@sans-reserve.org

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English : Don’t Zinc Me Down Festival Elektraum et Delta Pach au Rempart

L’événement Don’t Zinc Me Down Festival Elektraum et Delta Pach au Rempart Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux

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