Don’t Zinc Me Down Festival The Smart Hobos (blues-rock) et dj Alain Melon Le Saut du Lou Périgueux

dimanche 4 octobre 2026 · Le Saut du Lou · Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Don’t Zinc Me Down Festival The Smart Hobos (blues-rock) et dj Alain Melon

Le Saut du Lou 3 Rue Salinière Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 19:00:00

fin : 2026-10-04 23:30:00

Date(s) :

2026-10-04

DON’T ZINC ME DOWN .

Le Saut du Lou 3 Rue Salinière Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

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English : Don’t Zinc Me Down Festival The Smart Hobos (blues-rock) et dj Alain Melon

L’événement Don’t Zinc Me Down Festival The Smart Hobos (blues-rock) et dj Alain Melon Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux