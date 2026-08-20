DOODSESKADER + YOUSSEF FUTUR, L’INCONNUE, Talence
vendredi 4 décembre 2026 · L'INCONNUE · Talence
Informations pratiques
DOODSESKADER
+ YOUSSEF FUTUR Vendredi 4 décembre, 20h00 L’INCONNUE Gironde
prévente : 12€ (hors frais de location)
sur place : 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T23:59:00+01:00
Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T23:59:00+01:00
DOODSESKADER
DOODSESKADER fait exploser les frontières entre les genres. Le duo belge façonne une musique intense et viscérale où se croisent grunge, hip-hop, électronique, dream pop et sonorités industrielles. Entre basses massives, textures abrasives et fragilité à vif, leurs morceaux capturent les contradictions de notre époque avec une énergie brute et profondément humaine. Une expérience sonore puissante, imprévisible et cathartique.
YOUSSEF FUTUR
Youssef Futur façonne un univers où se rencontrent metal industriel, hip-hop alternatif et imaginaires cyberpunk. Entre puissance brute, mélodies incisives et récits dystopiques, il développe une proposition artistique singulière portée par Futurcorp, une fiction qui irrigue autant sa musique que ses performances.
L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/doodseskader-youssef-futur/ »}]
hip-hop heavy expérimental trap metal
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