Tours

Dope D.O.D + Benny Holiday+ Coeff + Tolvy

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25 23:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Préparez-vous à une déflagration sonore.

Préparez-vous à une déflagration sonore. Figures cultes de l’underground hip-hop européen, Dope D.O.D. débarquent avec leur rap mutant, sombre et survitaminé, à la frontière du boom bap, de la bass music et de la culture rave. Porté par des flows ravageurs, des beats massifs et une esthétique post-apocalyptique, le collectif néerlandais s’est imposé comme une référence mondiale grâce à son énergie scénique hors norme et ses collaborations avec des poids lourds comme The Prodigy, Noisia ou Onyx.

Entre moshpit hip-hop et transe électronique, Dope D.O.D. transforme chaque concert en exutoire collectif. Leur univers abrasif, nourri de punchlines acérées et de basses saturées, frappe aussi fort qu’il fédère, des clubs underground aux plus grands festivals européens.

À leurs côtés, Benny Hol 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Get ready for an explosion of sound.

L’événement Dope D.O.D + Benny Holiday+ Coeff + Tolvy Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37