Dortoir de hérons : ambiance de fin de journée, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux

mercredi 9 décembre 2026 · Bordeaux - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Bordeaux

Informations pratiques

Dortoir de hérons : ambiance de fin de journée Mercredi 9 décembre, 15h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T17:00:00+01:00

La Réserve Ecologique des Barails accueille le plus gros dortoir de hérons de la métropole bordelaise, plusieurs centaines d’Aigrettes, de hérons gardeboeuf et autres espèces viennent y passer la nuit.

Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0687483299 »}]

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