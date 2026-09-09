Douai en 60′ chrono, place d’Armes Douai, Douai
samedi 19 septembre 2026 · place d'Armes Douai · Douai
Informations pratiques
Douai en 60′ chrono 19 et 20 septembre place d’Armes Douai Nord
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Une heure top chrono pour découvrir l’essentiel de la ville de Douai : ruelles typiques médiévales, points de vue extérieurs du Beffroi, de la Collégiale Saint-Pierre, du Parlement de Flandre, sans oublier les bords de Scarpe si ressourçant ! Ce condensé des incontournables vous permettra de comprendre l’identité et le cœur de Douai.
place d’Armes Douai 1 place d’Armes, 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327882679 »}]
Une heure top chrono pour découvrir l’essentiel de la ville de Douai : ruelles typiques médiévales, points de vue extérieurs du Beffroi, de la Collégiale Saint-Pierre, du Parlement de Flandre, sans !…
©DAT
À voir aussi à Douai (Nord)
- Atelier et extrait du spectacle Cross, bibliothèque Coeur de Bellain, Douai 16 septembre 2026
- Circuit sur les pas des Mariniers, Quai de Boisset, Douai 19 septembre 2026
- Visite de l’église Sainte-Thérèse, 101 rue de Cuincy, Douai 19 septembre 2026
- Visite du Beffroi et du Carillon de Douai, Beffroi, Douai 19 septembre 2026
- Atelier et démonstration de taille de pierre au pied du chantier de restauration des façades du Palais de Justice de Douai, Embarcadère du palais de justice, Douai 19 septembre 2026