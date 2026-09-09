Douai en 60′ chrono, place d’Armes Douai, Douai

Informations pratiques

Douai en 60′ chrono 19 et 20 septembre place d’Armes Douai Nord

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Une heure top chrono pour découvrir l’essentiel de la ville de Douai : ruelles typiques médiévales, points de vue extérieurs du Beffroi, de la Collégiale Saint-Pierre, du Parlement de Flandre, sans oublier les bords de Scarpe si ressourçant ! Ce condensé des incontournables vous permettra de comprendre l’identité et le cœur de Douai.

place d’Armes Douai 1 place d’Armes, 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327882679 »}]

Une heure top chrono pour découvrir l’essentiel de la ville de Douai : ruelles typiques médiévales, points de vue extérieurs du Beffroi, de la Collégiale Saint-Pierre, du Parlement de Flandre, sans !…

©DAT