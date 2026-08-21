DOUBLE CONCERT, Église Saint-Michel, Salon-de-Provence

Informations pratiques

DOUBLE CONCERT Dimanche 20 septembre, 16h30, 18h00 Église Saint-Michel Bouches-du-Rhône

Entrée libre, dans la limite des places disponibles (200 places assises)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:15:00+02:00

Deux rendez-vous musicaux vous sont proposés par l’association des amis des orgues historiques de Salon-de-Provence :

– Dimanche de 16h30 à 17h15 : Une Bande de Hautbois

Dix musiciens du Pays d’Aix-en-Provence, sous la direction de Christophe Mazeaud, interpréteront un programme mettant à l’honneur le hautbois dans toute sa richesse sonore.

– Dimanche de 18h à 19h15: Requiem de John Rutter

La chorale Pélichante de Pélissanne, dirigée par Patrick Bion, accompagnée au piano par Mélodie Lyonnet, interprétera le célèbre Requiem de John Rutter, une œuvre empreinte d’émotion et de sérénité

Libre participation.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles (200 places assises)

Église Saint-Michel Place Saint Michel, 13300 Salon-de-Provence, France Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490562679 https://www.salondeprovence.fr/bouger-et-decouvrir/histoire-et-patrimoine/patrimoine/leglise-saint-michel

Deux rendez-vous musicaux vous sont proposés par l’association des amis des orgues historiques de Salon-de-Provence :

©association des amis des orgues historiques de Salon-de-Provence :