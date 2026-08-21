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DOUBLE CONCERT, Église Saint-Michel, Salon-de-Provence

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Salon-de-Provence

DOUBLE CONCERT, Église Saint-Michel, Salon-de-Provence

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Michel
Adresse
Place Saint Michel, 13300 Salon-de-Provence, France
Ville
13300 Salon-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Entrée libre, dans la limite des places disponibles (200 places assises)

DOUBLE CONCERT Dimanche 20 septembre, 16h30, 18h00 Église Saint-Michel Bouches-du-Rhône

Entrée libre, dans la limite des places disponibles (200 places assises)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:15:00+02:00

Deux rendez-vous musicaux vous sont proposés par l’association des amis des orgues historiques de Salon-de-Provence :
– Dimanche de 16h30 à 17h15 : Une Bande de Hautbois
Dix musiciens du Pays d’Aix-en-Provence, sous la direction de Christophe Mazeaud, interpréteront un programme mettant à l’honneur le hautbois dans toute sa richesse sonore.
– Dimanche de 18h à 19h15: Requiem de John Rutter
La chorale Pélichante de Pélissanne, dirigée par Patrick Bion, accompagnée au piano par Mélodie Lyonnet, interprétera le célèbre Requiem de John Rutter, une œuvre empreinte d’émotion et de sérénité
Libre participation.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles (200 places assises)

Église Saint-Michel Place Saint Michel, 13300 Salon-de-Provence, France Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490562679 https://www.salondeprovence.fr/bouger-et-decouvrir/histoire-et-patrimoine/patrimoine/leglise-saint-michel
Deux rendez-vous musicaux vous sont proposés par l’association des amis des orgues historiques de Salon-de-Provence :

©association des amis des orgues historiques de Salon-de-Provence :

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