Double soirée anniversaire

18 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-23 23:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Jeudi 22/10 Spectacle “Nous tout craché” par la compagnie Rubato et Vendredi 23/10 Soirée assurée par Mémory Duo dans le cadre du 4ème anniversaire nos rendez-vous “Culture et Soin” .

18 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 33 73 66 rendezvous@lademi-lune.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Double soirée anniversaire

L’événement Double soirée anniversaire Bletterans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu