Double soirée anniversaire Bletterans
Double soirée anniversaire Bletterans jeudi 22 octobre 2026.
Double soirée anniversaire
18 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:00:00
fin : 2026-10-23 23:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Jeudi 22/10 Spectacle “Nous tout craché” par la compagnie Rubato et Vendredi 23/10 Soirée assurée par Mémory Duo dans le cadre du 4ème anniversaire nos rendez-vous “Culture et Soin” .
18 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 33 73 66 rendezvous@lademi-lune.fr
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English : Double soirée anniversaire
L’événement Double soirée anniversaire Bletterans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu
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