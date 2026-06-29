Informations pratiques

Drusenheim

D’R FC Wadekrampf wurd 75

2 Rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-01-16 14:30:00

fin : 2027-01-17 17:30:00

Date(s) :

2027-01-16 2027-01-17

Dans le monde du football amateur, rares sont les clubs qui traversent les décennies sans encombre. Alors, lorsque le FC Wadekrampf s’apprête à célébrer son 75e anniversaire, l’événement mérite d’être marqué d’une pierre blanche dans la petite commune de Wadehüse.

Bien décidés à fêter ce jubilé comme il se doit, le président Marc Weller et ses fidèles complices, Guy Leroux et Arsène Strenger, se lancent dans une quête aussi ambitieuse qu’improbable trouver l’idée de la manifestation parfaite. Après de longues réflexions et quelques hésitations, ils croient enfin tenir leur projet. Mais c’est sans compter sur leurs épouses, bien décidées à avoir leur mot à dire… .

2 Rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

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English :

L’événement D’R FC Wadekrampf wurd 75 Drusenheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays Rhénan