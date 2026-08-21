Drag Attack Wrestling + Cumbia Del Infinito, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Drag Attack Wrestling + Cumbia Del Infinito 31 octobre et 1 novembre Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T17:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-01T00:00:00+01:00 – 2026-11-01T01:30:00+01:00

17:00 – 01:00 DRAG ATTACK WRESTLING présente : HALLOW-SLAY !

Le 31 octobre, en Hall B, Drag Attack Wrestling débarque à Lille pour une soirée d’Halloween pas comme les autres !

Un show où le slay, le chaos, les rivalités et les passages PAR-DESSUS LA TROISIÈME CORDE vont s’enchaîner !

Pour cette édition spéciale Halloween, préparez-vous à frissonner en présence de nos catcheur.euse.s et drags qui vous préparent des combats intenses et divertissants… Et vous, au cœur de l’action !

Pendant la durée de l’évènement, retrouvez Cumbia del Infinito suivi d’un DJ set en Hall A (Bistrot de Sto So)

21:00 – CUMBIA DEL INFINITO

Cumbia festive, dansante et énergisante, mélange traditionnel avec sonorités actuelles.

22h30 – DJ Set

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Combat de catch par Drag Attack Wrestling, concert et DJ Set

Drag Attack Wrestling