Draguignan Gaming Festival, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Draguignan Gaming Festival 31 octobre et 1 novembre Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T18:00:00+01:00

Le Draguignan Gaming Festival (DGF) revient en 2026 pour une 5ᵉ édition encore plus ambitieuse et spectaculaire !

Le Draguignan Gaming Festival, c’est :

Le seul festival du Var 100 % dédié au jeu vidéo et à la culture geek.

Déjà plus de 28 500 visiteurs cumulés en 4 éditions.

Une manifestation familiale, intergénérationnelle et inclusive, ancrée dans le territoire.

Plus de 65 animations et exposants cette année sur le DGF, une première depuis sa création.

Le programme détaillé à venir.

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.draguignan-gaming.gg »}]

5e édition