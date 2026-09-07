UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Draguignan

Draguignan Gaming Festival, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

samedi 31 octobre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan

Draguignan Gaming Festival, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Complexe Saint Exupéry
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Draguignan Gaming Festival 31 octobre et 1 novembre Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T18:00:00+01:00

Le Draguignan Gaming Festival (DGF) revient en 2026 pour une 5ᵉ édition encore plus ambitieuse et spectaculaire !
Le Draguignan Gaming Festival, c’est :

  • Le seul festival du Var 100 % dédié au jeu vidéo et à la culture geek.
  • Déjà plus de 28 500 visiteurs cumulés en 4 éditions.
  • Une manifestation familiale, intergénérationnelle et inclusive, ancrée dans le territoire.

Plus de 65 animations et exposants cette année sur le DGF, une première depuis sa création.

Le programme détaillé à venir.

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.draguignan-gaming.gg »}]
5e édition

À voir aussi à Draguignan (Var)