Drill Baby Drill – Khouloud Yassine Théâtre de la Bastille PARIS

Figure majeure de la « nouvelle » scène libanaise, Khouloud Yassine mène une recherche chorégraphique qui interroge la performativité du genre et l’impact de l’hypermasculinité sur la représentation du corps féminin et son objectification.

Dans Drill Baby Drill, qui fut l’un des slogans de campagne de Donald Trump, elle explore la froide brutalité d’un monde dominé par des codes de pouvoir militarisés, sexuels et sportifs, et la manière dont ces modèles structurent notre imaginaire. Sur scène, la danse se déploie en un flux continu de transformations où gestes précis, postures, regards, figures hybrides et rythmes soutenus révèlent l’influence des codes de virilité et les poussent parfois jusqu’au grotesque. L’accumulation et la superposition des mouvements traduisent la saturation, reflet de notre réalité envahie d’images.

Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, nous présentons une double soirée pour vous faire découvrir deux chorégraphes libanaises, Khouloud Yassine et Nivine Kallas, aussi puissantes que passionnantes.

Du lundi 05 octobre 2026 au mercredi 07 octobre 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 20h30 à 21h20

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-05T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-08T00:20:00+02:00

Date(s) : 2026-10-05T20:30:00+02:00_2026-10-05T21:20:00+02:00;2026-10-06T20:30:00+02:00_2026-10-06T21:20:00+02:00;2026-10-07T20:30:00+02:00_2026-10-07T21:20:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/drill-baby-drill accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/



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