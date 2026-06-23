Drive in Drama • Performance d’Hortense Belhôte & Gérald Kurdian La Maison des Métallos Paris
Drive in Drama • Performance d’Hortense Belhôte & Gérald Kurdian La Maison des Métallos Paris vendredi 8 janvier 2027.
Avec leur énergie débordante et leur goût du mélange des genres, la comédienne et historienne de l’art Hortense Belhôte et l’artiste-musicien·ne Gérald Kurdian (alias HOT BODIES) signent un spectacle total.
À l’écran, une comédie musicale sur la conquête de l’ouest et des étoiles, un road-movie DIY dans les Rocheuses, des chansons folk dans les emojis flammes.
Autour du spectacle
Visite tactile du plateau (JEU. 14 JAN.｜18h)
Explorez le décor et l’univers du spectacle grâce à une visite tactile du plateau, spécialement pensée pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Bord plateau (JEU. 14 JAN.)
Échangez avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.
Accrochez vos ceintures ! Avec cette création inédite, Hortense Belhôte et Gérald Kurdian transforment la Maison des Métallos en véritable drive-in. Le duo nous embarque dans une virée pop déjantée, entre western cosmique et ballades sentimentales.
Du vendredi 08 janvier 2027 au samedi 16 janvier 2027 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 19h00 à 20h00
payant
Tarif plein｜20€
Tarif réduit 1｜12€
Tarif réduit 2｜10€
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-08T20:00:00+01:00
fin : 2027-01-16T21:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-08T19:00:00+02:00_2027-01-08T20:00:00+02:00;2027-01-09T19:00:00+02:00_2027-01-09T20:00:00+02:00;2027-01-12T19:00:00+02:00_2027-01-12T20:00:00+02:00;2027-01-13T19:00:00+02:00_2027-01-13T20:00:00+02:00;2027-01-14T19:00:00+02:00_2027-01-14T20:00:00+02:00;2027-01-15T19:00:00+02:00_2027-01-15T20:00:00+02:00;2027-01-16T19:00:00+02:00_2027-01-16T20:00:00+02:00
La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
https://www.maisondesmetallos.paris/spectacle-drive-in-drama-hortense-belhote-gerald-kurdian +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos
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