Drôles de Coïncidences L’Electron Libre Nyons samedi 21 mars 2026.
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Compagnie L’Electron Libre
Équipe artistique Dominique Gras, Elodie Fabre et Chantal Flexas
Metteur en scène Maxence Descamps
Auteur Maxence Descamps
Durée 1h15
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com
English :
Company: L’Electron Libre
Artistic team: Dominique Gras, Elodie Fabre and Chantal Flexas
Director: Maxence Descamps
Author Maxence Descamps
Running time: 1h15
