Drôme Festi-Rando Fast-Hiking des Baronnies Buis-les-Baronnies
dimanche 4 octobre 2026 · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Buis-les-Baronnies
Drôme Festi-Rando Fast-Hiking des Baronnies
Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 3 – 3 – 12 EUR
Festi’ Rando Drôme Licencié(e) FFRandonnée 3 € / personne Non licencié(e) 5 € / personne Moins de 18 ans gratuit Fast-Hiking Drôme Licencié(e) FFRandonnée individuel 7 € / personne Licencié(e) en équipe (4 personnes maximum) 5 € / personne Non licencié(e) + 5 € sur chaque inscription Âge minimum 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Journée 100% randonnée . Drôme Festi-Rando 2026 plusieurs disciplines et formats de pratique randonnées pédestres sur différents parcours, marche nordique, Rando® Santé, parcours famille et Fast Hiking.
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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 01 59 75 drome@ffrandonnee.fr
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English :
A Day Dedicated Entirely to Hiking. Drôme Festi-Rando 2026: a variety of disciplines and formats, including hiking on different trails, Nordic walking, Rando’Santé, family trails, and Fast Hiking.
L’événement Drôme Festi-Rando Fast-Hiking des Baronnies Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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