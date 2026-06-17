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Estock Fish ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Estock Fish ZA La Palun Buis-les-Baronnies samedi 19 septembre 2026.

Lieu : ZA La Palun

Adresse : Salle & théâtre de verdure de La Palun

Ville : 26170 Buis-les-Baronnies

Département : Drôme

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Buis-les-Baronnies

Estock Fish

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La compagnie l’Estock Fish vous invite! Venez faire un tour dans notre cirque forain, vous y croiserez montreurs de monstres et femmes à barbe.
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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34  coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr

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English :

Estock Fish invites you! Come take a tour of our traveling circus—you’ll run into freak show performers and bearded ladies.

L’événement Estock Fish Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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