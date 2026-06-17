Estock Fish ZA La Palun Buis-les-Baronnies
Estock Fish ZA La Palun Buis-les-Baronnies samedi 19 septembre 2026.
Buis-les-Baronnies
Estock Fish
ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La compagnie l’Estock Fish vous invite! Venez faire un tour dans notre cirque forain, vous y croiserez montreurs de monstres et femmes à barbe.
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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr
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English :
Estock Fish invites you! Come take a tour of our traveling circus—you’ll run into freak show performers and bearded ladies.
L’événement Estock Fish Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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