Estock Fish ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies

Estock Fish

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La compagnie l’Estock Fish vous invite! Venez faire un tour dans notre cirque forain, vous y croiserez montreurs de monstres et femmes à barbe.

.

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Estock Fish invites you! Come take a tour of our traveling circus—you’ll run into freak show performers and bearded ladies.

L’événement Estock Fish Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale