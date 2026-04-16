À l’envers Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies
À l’envers Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies jeudi 23 juillet 2026.
Buis-les-Baronnies
À l’envers Festival Les Petits Pestacles
Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Compagnie Compagnie Animotion
Tranche d’age 6 mois à 5 ans
Durée 45 minutes
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Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36 carlotatralala@orange.fr
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English :
Company Compagnie Animotion
Age range: 6 months to 5 years
Running time 45 minutes
L’événement À l’envers Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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