Buis-les-Baronnies

À l’envers Festival Les Petits Pestacles

Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Compagnie Compagnie Animotion

Tranche d’age 6 mois à 5 ans

Durée 45 minutes

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Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36 carlotatralala@orange.fr

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English :

Company Compagnie Animotion

Age range: 6 months to 5 years

Running time 45 minutes

L’événement À l’envers Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale