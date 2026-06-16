Forum des associations Buis-les-Baronnies
Forum des associations Buis-les-Baronnies samedi 12 septembre 2026.
Buis-les-Baronnies
Forum des associations
Place du Quinconce & parking des platanes Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le traditionnel Forum des Associations se tiendra le samedi 12 septembre, de 10h à 16h, sur la Place du Quinconce et le parking des Platanes.
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Place du Quinconce & parking des platanes Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34
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English :
The annual Associations Forum will be held on Saturday, September 12, from 10 a.m. to 4 p.m., at Place du Quinconce and the Platanes parking lot.
L’événement Forum des associations Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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