Buis-les-Baronnies

Forum des associations

Place du Quinconce & parking des platanes Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le traditionnel Forum des Associations se tiendra le samedi 12 septembre, de 10h à 16h, sur la Place du Quinconce et le parking des Platanes.

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Place du Quinconce & parking des platanes Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34

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English :

The annual Associations Forum will be held on Saturday, September 12, from 10 a.m. to 4 p.m., at Place du Quinconce and the Platanes parking lot.

L’événement Forum des associations Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale