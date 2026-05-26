Kinga Glyk Festival Parfum de Jazz ZA La Palun Buis-les-Baronnies
Kinga Glyk Festival Parfum de Jazz ZA La Palun Buis-les-Baronnies samedi 15 août 2026.
Buis-les-Baronnies
Kinga Glyk Festival Parfum de Jazz
ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 21 – 21 – EUR
Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, familles nombreuses
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Kinga Glyk est la musicienne de Jazz blues la plus en vue en Pologne et une des bassistes- compositrices les plus créatives au monde. Son cinquième album s’intitule Real Life .
Billetterie www.parfumdejazz.com
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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 administration@parfumdejazz.com
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English :
Kinga Glyk is Poland’s foremost jazz blues musician and one of the world’s most creative bassist-composers. Her fifth album is entitled Real Life .
Tickets: www.parfumdejazz.com
L’événement Kinga Glyk Festival Parfum de Jazz Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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