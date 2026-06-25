UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

OFF Parfum De Jazz Orchestra invite Lise Bouvier & Rémi Bioulès Parfum de jazz Buis-les-Baronnies

OFF Parfum De Jazz Orchestra invite Lise Bouvier & Rémi Bioulès Parfum de jazz Buis-les-Baronnies samedi 15 août 2026.

Adresse
Place du Quinconce
Ville
26170 Buis-les-Baronnies
Département
Drôme
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Buis-les-Baronnies

OFF Parfum De Jazz Orchestra invite Lise Bouvier & Rémi Bioulès Parfum de jazz

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

  .

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42  contact@parfumdejazz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement OFF Parfum De Jazz Orchestra invite Lise Bouvier & Rémi Bioulès Parfum de jazz Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Buis-les-Baronnies (Drôme)