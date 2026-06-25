OFF Parfum De Jazz Orchestra invite Lise Bouvier & Rémi Bioulès Parfum de jazz Buis-les-Baronnies samedi 15 août 2026.

Buis-les-Baronnies

OFF Parfum De Jazz Orchestra invite Lise Bouvier & Rémi Bioulès Parfum de jazz

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 contact@parfumdejazz.com

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English :

L’événement OFF Parfum De Jazz Orchestra invite Lise Bouvier & Rémi Bioulès Parfum de jazz Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale