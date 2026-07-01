Informations pratiques

Buis-les-Baronnies

Marché laine et soie

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-08-27

La Toison d’Art fait étape à Buis-Les-Baronnies

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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes toisondart26@gmail.com

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English :

La Toison d’Art Makes a Stop in Buis-Les-Baronnies

L’événement Marché laine et soie Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale