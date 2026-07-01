AGENDA · Buis-les-Baronnies
Marché laine et soie Buis-les-Baronnies
jeudi 27 août 2026 · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Buis-les-Baronnies
Marché laine et soie
Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-08-27
La Toison d’Art fait étape à Buis-Les-Baronnies
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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes toisondart26@gmail.com
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English :
La Toison d’Art Makes a Stop in Buis-Les-Baronnies
L’événement Marché laine et soie Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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