Visite guidée « La cité de Buis-les-Baronnies au fil des archives », Espace culturel, Buis-les-Baronnies

Informations pratiques

Visite guidée « La cité de Buis-les-Baronnies au fil des archives » Samedi 19 septembre, 10h30 Espace culturel Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le samedi 19 septembre à 10h30, une visite guidée intitulée « La cité du Buis au fil des archives » sera proposée au départ de l’Espace culturel de Buis les Baronnies. Cette promenade historique permettra de redécouvrir les rues, lieux et bâtiments du Buis à travers des documents anciens, anecdotes et témoignages issus des archives communales.

Cette immersion dans le passé se prolongera avec une exposition présentée à la Micro-Folie de l’Espace culturel les dimanche 20 et lundi 21 septembre (10h00-12h00/14h00-18h00). Les visiteurs pourront y découvrir une sélection de documents d’archives, objets anciens, photographies et panneaux retraçant l’histoire du Buis au fil des décennies.

Espace culturel 14 boulevard Michel Eysseric 26170 Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 28 41 84 http://www.mediatheque.buislesbaronnies.fr https://www.facebook.com/mairie.buislesbaronnies/ Tour médiévale de défense probablement du 13e siècle qui est de nos jours occupée par un Espace culturel incluant une médiathèque municipale, une ludothèque associative et une micro-folie ou musée numérique. Parking en face sur la place du 19 mars 1962.

Journées européennes du patrimoine

© Mairie de Buis-les-Baronnies – archives municipales