D’s inochints (l’installation plastique) – Cie du Reste Ici, Le Courtil des Pics Verts, Douriez
dimanche 13 septembre 2026 · Le Courtil des Pics Verts · Douriez
Informations pratiques
D’s inochints (l’installation plastique) – Cie du Reste Ici Dimanche 13 septembre, 15h00 Le Courtil des Pics Verts Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Les décors de la Cie Reste Ici sont d’authentiques sculptures. Elles prennent place dans le jardin, en une scénographie éphémère liée à ce lieu.
Le Courtil des Pics Verts 30, rue du Molinel – Douriez (62) Douriez 62870 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Pluie.Oiseaux/?locale=fr_FR »}]
décors scénographiques Pas-de-Calais
DR
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