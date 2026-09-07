D’s inochints (l’installation plastique) – Cie du Reste Ici, Le Courtil des Pics Verts, Douriez

dimanche 13 septembre 2026 · Le Courtil des Pics Verts · Douriez

Informations pratiques

D’s inochints (l’installation plastique) – Cie du Reste Ici Dimanche 13 septembre, 15h00 Le Courtil des Pics Verts Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Les décors de la Cie Reste Ici sont d’authentiques sculptures. Elles prennent place dans le jardin, en une scénographie éphémère liée à ce lieu.

Le Courtil des Pics Verts 30, rue du Molinel – Douriez (62) Douriez 62870 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Pluie.Oiseaux/?locale=fr_FR »}]

décors scénographiques Pas-de-Calais

DR