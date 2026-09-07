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D’s inochints (l’installation plastique) – Cie du Reste Ici, Le Courtil des Pics Verts, Douriez

dimanche 13 septembre 2026 · Le Courtil des Pics Verts · Douriez

D’s inochints (l’installation plastique) – Cie du Reste Ici, Le Courtil des Pics Verts, Douriez

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le Courtil des Pics Verts
Adresse
30, rue du Molinel - Douriez (62)
Ville
62870 Douriez
Département
Pas-de-Calais

D’s inochints (l’installation plastique) – Cie du Reste Ici Dimanche 13 septembre, 15h00 Le Courtil des Pics Verts Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Les décors de la Cie Reste Ici sont d’authentiques sculptures. Elles prennent place dans le jardin, en une scénographie éphémère liée à ce lieu.

Le Courtil des Pics Verts 30, rue du Molinel – Douriez (62) Douriez 62870 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Pluie.Oiseaux/?locale=fr_FR »}]
décors scénographiques Pas-de-Calais

DR

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