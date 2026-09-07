Tremenda – Cie La soja, Le Courtil des Pics Verts, Douriez

Informations pratiques

Tremenda – Cie La soja Dimanche 13 septembre, 17h45 Le Courtil des Pics Verts Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T17:45:00+02:00 – 2026-09-13T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-13T17:45:00+02:00 – 2026-09-13T18:45:00+02:00

Comme un tour de table, Tremenda convoque la chanson populaire et dialogue en plusieurs langues.

Accordéon et percussions confrontent les styles en créant des passerelles transcontinentales.

Ils nous transportent d’un bouge parisien, à une taverne grecque, d’une milonga de Buenos Aires à une paillote Martiniquaise, laissant les spectateurs trépigner sur leur siège.

…Il est plus que probable que les spectateurs quitteront leur siège et danseront !!

Le Courtil des Pics Verts 30, rue du Molinel – Douriez (62) Douriez 62870 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Pluie.Oiseaux/?locale=fr_FR »}]

chansons et musiques transcontinentales Pas-de-Calais