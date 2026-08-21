Du Bambou à la Flûte, La Mairie de Sainte-Rose, Sainte-Rose
vendredi 18 septembre 2026 · La Mairie de Sainte-Rose · Sainte-Rose
Informations pratiques
Du Bambou à la Flûte Vendredi 18 septembre, 08h00 La Mairie de Sainte-Rose Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Taillée dans une fine tige de bambou percée de six trous, la flûte des mornes — plus connue sous le nom de toutoun’ bambou — est un instrument emblématique du patrimoine antillais. Née sur les hauteurs de la Martinique et de la Guadeloupe, elle demeure le symbole vivant de la résistance et de l’inventivité des esclaves marrons réfugiés dans les bois.
Un atelier de fabrication sera mené par Jean-Claude PORINUS, puis sera suivi d’un conte dit par Raphaël ANNEROSE et accompagné par la flûte de Claudie ANNEROSE.
La Mairie de Sainte-Rose Sainte-Rose 97115, Guadeloupe Sainte-Rose 97115 Guadeloupe Guadeloupe
Taillée dans une fine tige de bambou percée de six trous, la flûte des mornes — plus connue sous le nom de toutoun’ bambou est un instrument emblématique du patrimoine antillais.
©public
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