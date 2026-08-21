Le Bord de Mer de Sainte-Rose, photographies « hommage aux marins pêcheurs d’autrefois », mémoire et saveurs d’antan., Port de pêche de Sainte-Rose, Le Quai Saint-Charles, Sainte-Rose

Informations pratiques

Le Bord de Mer de Sainte-Rose, photographies « hommage aux marins pêcheurs d’autrefois », mémoire et saveurs d’antan. Samedi 19 septembre, 08h00, 16h30 Port de pêche de Sainte-Rose, Le Quai Saint-Charles Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Le Bord de Mer de Sainte-Rose : photographies « hommage aux marins pêcheurs d’autrefois », mémoire et saveurs d’autrefois »

Sainte-Rose Arts & Traditions, en collaboration avec Le Quai Saint-Charles et les restaurateurs volontaires du boulevard Saint-Charles et du Front de Mer, propose une journée de découverte et de transmission autour de la mémoire du Bord de Mer de Sainte-Rose.

À partir de photographies d’archives familiales et de documents anciens, le public sera invité à découvrir le Bord de Mer d’autrefois : la vie des familles, les pêcheurs et leurs pratiques, les activités liées à la mer, les commerces et lieux de rencontre, ainsi que l’évolution du port de pêche et du boulevard Saint-Charles.

La journée ouvrira également une réflexion sur un patrimoine naturel précieux et fragile : le Grand Cul-de-Sac Marin, l’Îlet Blanc et l’Îlet Caret, leur évolution et la nécessité de préserver ces espaces pour les générations futures.

Enfin, parce que le patrimoine se transmet aussi par les gestes et les saveurs, les visiteurs pourront découvrir et déguster la soupe à Kongo, mets d’autrefois, préparée spécialement pour l’occasion en collaboration avec les aînés de Sainte-Rose Arts & Traditions et le chef du Quai Saint-Charles.

Photographies, témoignages, patrimoine maritime, environnement et cuisine traditionnelle se rencontreront ainsi pour raconter une histoire vivante : celle du Bord de Mer de Sainte-Rose, d’hier à aujourd’hui.

Port de pêche de Sainte-Rose, Le Quai Saint-Charles Boulevard Saint-Charles Sainte-Rose 97115 Guadeloupe Guadeloupe 690546080 https://www.facebook.com/share/1P2wViizpo/?mibextid=wwXIfr À travers une journée conviviale et culturelle, ce projet invite les visiteurs à redécouvrir l’histoire du quartier historique du Bord de Mer de Sainte-Rose. Autrefois cœur de la vie maritime de la commune, ce lieu a vu se succéder les pêcheurs, les familles, les marchandes, les artisans et les restaurateurs qui ont façonné l’identité de Sainte-Rose. Cette journée permettra de raconter cette histoire à partir des témoignages des habitants, des photographies anciennes et des souvenirs transmis par les aînés. Conditions d’accès libre- présence de parkings-

Le Bord de Mer de Sainte-Rose : photographies « hommage aux marins pêcheurs d’autrefois, mémoire et saveurs d’autrefois »

©SAINTE-ROSE ARTS ET TRADITIONS