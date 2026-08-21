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AGENDA · Sainte-Rose

L’usine de la Ravine Glissante, Espace culturel Noël Bataille, Sainte-Rose

samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Noël Bataille · Sainte-Rose

L’usine de la Ravine Glissante, Espace culturel Noël Bataille, Sainte-Rose

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace culturel Noël Bataille
Adresse
Sainte-rose 97439
Ville
97439 Sainte-Rose
Département
La Réunion
Tarif
Venez nombreux

L’usine de la Ravine Glissante 19 et 20 septembre Espace culturel Noël Bataille La Réunion

Venez nombreux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Exposition qui retrace les grandes dates de l’usine de la Ravine Glissante. Au cours de cette journée deux temps forts sont prévus.
Le samedi après-midi: lecture de textes sur le patrimoine de Ste Rose lus par leur auteur Jean-Yves Hoarau
Le dimanche matin: Une causerie relative à l’usine de la Ravine Glissante animée par Toussaint Bréma

Espace culturel Noël Bataille Sainte-rose 97439 Sainte-Rose 97439 La Réunion La Réunion
Exposition qui retrace les grandes dates de l’usine de la Ravine Glissante. Au cours de cette journée deux temps forts sont prévus.

© Isabelle Huet

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