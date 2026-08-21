L’usine de la Ravine Glissante, Espace culturel Noël Bataille, Sainte-Rose
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Noël Bataille · Sainte-Rose
Informations pratiques
L’usine de la Ravine Glissante 19 et 20 septembre Espace culturel Noël Bataille La Réunion
Venez nombreux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00
Exposition qui retrace les grandes dates de l’usine de la Ravine Glissante. Au cours de cette journée deux temps forts sont prévus.
Le samedi après-midi: lecture de textes sur le patrimoine de Ste Rose lus par leur auteur Jean-Yves Hoarau
Le dimanche matin: Une causerie relative à l’usine de la Ravine Glissante animée par Toussaint Bréma
Espace culturel Noël Bataille Sainte-rose 97439 Sainte-Rose 97439 La Réunion La Réunion
Exposition qui retrace les grandes dates de l’usine de la Ravine Glissante. Au cours de cette journée deux temps forts sont prévus.
© Isabelle Huet
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