LA VILLE EN IMAGES — Photographies urbaines anciennes, Exposition urbaine de photos anciennes, Sainte-Rose

Informations pratiques

LA VILLE EN IMAGES — Photographies urbaines anciennes Vendredi 18 septembre, 08h00 Exposition urbaine de photos anciennes Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Exposition de photographies urbaines anciennes de la Ville ( Alain MICHINEAU )

Exposition d’objets anciens ( Association Sainte-Rose Arts et traditions)

Exposition urbaine de photos anciennes avenue de Lima 97115 SAINTE-ROSE Sainte-Rose 97115 Guadeloupe Guadeloupe +590 690939424 Exposition urbaine de photos ancienne de la ville de Sainte-Rose

Exposition de photographies urbaines anciennes

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