LA VILLE EN IMAGES — Photographies urbaines anciennes, Exposition urbaine de photos anciennes, Sainte-Rose
vendredi 18 septembre 2026 · Exposition urbaine de photos anciennes · Sainte-Rose
Informations pratiques
LA VILLE EN IMAGES — Photographies urbaines anciennes Vendredi 18 septembre, 08h00 Exposition urbaine de photos anciennes Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Exposition de photographies urbaines anciennes de la Ville ( Alain MICHINEAU )
Exposition d’objets anciens ( Association Sainte-Rose Arts et traditions)
Exposition urbaine de photos anciennes avenue de Lima 97115 SAINTE-ROSE Sainte-Rose 97115 Guadeloupe Guadeloupe +590 690939424 Exposition urbaine de photos ancienne de la ville de Sainte-Rose
Exposition de photographies urbaines anciennes
©PUBLIC
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